البحرية الكولومبية تصادر 27 طنا من الكوكايين

أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الكولومبية صادرت 27 طنا من الكوكايين من عدة سفن في المحيطين الهادئ والأطلسي.

وقال بيترو في منشور على منصة "إكس" إنه قد تم مصادرة تسعة أطنان من الكوكايين من عدة سفن في المحيط الهادئ، بمشاركة أيضا قوات من أستراليا وبنما وكوستاريكا والسلفادور في العملية.

وتمكنت عملية ثانية، بدعم من قوات الشرطة الأوروبية، من ضبط 18 طنا من الكوكايين بالقرب من جزر الكناري الإسبانية، الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل غربي أفريقيا.

وأضاف الرئيس أنه تم اعتقال نحو 20 مشتبها به في العمليتين، واصفا الحملة التي تم تنفيذها على مدار يومين بأنها ربما "واحدة من أكبر عمليات المصادرة في التاريخ بدون سقوط أي قتلى."

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الأمريكي استهداف ما يُزعم أنها سفن تهريب للمخدرات في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ خلال الأشهر الماضية، وقد أسفرت الضربات الأمريكية حتى الآن عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وقال خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إن هذه العمليات ربما تنتهك القانون الدولي، واصفين عمليات القتل بأنها غير مشروعة وخارج نطاق القانون.

ووفقا للأمم المتحدة، تضم كولومبيا، التي تعد أكبر منتج للكوكايين في العالم، أكثر من 250 ألف هكتار مخصص لزراعة نبات الكوكا.

ويتم تهريب المخدرات من كولومبيا على متن السفن إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وفرضت واشنطن عقوبات على الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على خلفية اتهامات بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية لمكافحة المخدرات.