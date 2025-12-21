أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، على أن معظم أدوية البرد متوفرة في السوق، الخاصة بالأدوية التي تحتوي على أكثر 3 مواد متواجدين في علاج نزلات البرد، ولا يوجد نقص فيها، وكذلك الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة متوفرة.

وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن فيتامين "سي" أصبح دواءً ذا سعر حر لا يخضع للتسعير الجبري، ومن ثم يحق للشركات تعديل أسعاره.

ولفت إلى أن بعض الصيادلة يكتفون بتوفير أنواع محددة من فيتامين "سي"، مؤكدًا على أن الأقراص الفوارة والكبسولات المضاف إليها الزنك متوفرة.

وتابع أن بعض المناطق التي يقطنها أصحاب الدخول المرتفعة يوجد فيها ميل إلى توفير المنتجات المستوردة مثل فيتامينات "سي" و"دي" والفارق السعري قد يصل إلى نحو 10 أضعاف مقارنة بالمحلي، مؤكدًا على عدم وجود أي فرق في الفعالية بين المنتج المحلي والمستورد.

وأردف أن المصانع الدوائية المصرية تعمل وفق معايير دقيقة وخطوات إنتاجية مثل المصانع في الخارج، داعيًا كليات الصيدلة ووسائل الإعلام إلى إلقاء الضوء على هذه المصانع لتعزيز الثقة في الدواء المحلي.

وحذر من بعض الممارسات غير السليمة، مثل الاتفاقات الخاصة بين بعض مندوبي الشركات وبعض الأطباء، مشددًا على أن أي طبيب يخضع لمثل هذه الممارسات لا يكون مؤتمنًا على صحة المريض، وأن هذه الحالات محدودة، مشيرًا إلى أن توجيه المريض لشراء الدواء من صيدلية بعينها فقط يعد تصرفًا خاطئًا أيضًا.