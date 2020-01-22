وكيل نقابة الأطباء: محسناش بأي فرق من وزارة الصحة بعد حادث «طبيبات المنيا»

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن التدريب للأطباء مازال مستمرًا في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، بعد حادث «طبيبات المنيا»، معقبة: «محسناش أي فرق من الصحة، لم يصلنا كنقابة مستند بتعديل للبرنامج أو الأوامر الصادرة، الخطط تسير كما هي».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنها تمنت انطلاق المبادرة من الوزارة بعمل تحقيق إداري بما حدث، مردفة: «النقابة في سبيل الدفاع عن مصالح أبنائها أو تحسس أبناءها أننا مستاؤون من التعسف الإداري الحادث ستستدعي الأطباء المكلفين بتبليغ الأوامر للطبيبات للتحقيق في النقابة».

وأشارت إلى أن حفل التأبين للطبيبات الثلاث الذي أقامته النقابة اليوم لم يُدع إليه أحد، متابعة: «التأبين لا أحد يدعو أحدًا نشرنا إعلان بوجود تأبين على موقع النقابة، وليس لدي فكرة هل لدى وزيرة الصحة علم بالحفل أم لا».

ولفتت إلى أن الحفل كان بحضور زميلات وزملاء الطبيبات المتوفيات في الحادث، وأطباء من دفعات أخرى من مختلف المحافظات، مستطردة عن الفعاليات: «تأثروا وذكروا محاسنهم وصفاتهم، وصفوهم بالملائكة، وأثنوا على خلقهم وتعاملهم مع المرضى».

وأقامت نقابة الأطباء في مقرها، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين لطبيبات «حادث المنيا»، الذي وقع الأربعاء الماضي، وراح ضحيته ثلاث طبيبات وسائق الميكروباص وأحد المواطنين، وذلك بعد اصطدام المركبة بقاطرة على الطريق بالقرب من مدينة 15 مايو.