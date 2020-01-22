كنقابة إحنا قافلين الباب علينا ودي أسرار مش هقول عملت إيه لفلان ومعملتش إيه والنقابة لم تتخل عن أي فرد كبيرًا أو صغيرًا

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنان خالد النبوي، الذي أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى أمس واضطرته إلى تركيب دعامة للقلب، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة وسيخرج قريبًا.



وأجاب أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، عن سؤال الإعلامية لبنى عسل عن دور النقابة في المشهد، قائلًا: «هذه الأمور خصوصيات ولا نتحدث ما فعلته النقابة أو ما لم تفعله»، مردفًا: «أي فنان هو زميلنا ورحلة عمرنا، وخالد كان تلميذي في المعهد وصديقي وحبيبي والفترة الأخيرة كنا سويًا».



وأشار إلى أن «النبوي» تعالج على حسابه ونفقته الخاصة وتكفل بكل شيء، مؤكدًا أن «النقابة من المستحيل أن تتأخر عن أي شيء وتحت أمر أي فنان»، وفقًا لتعبيره.



وعاتب وسائل الإعلام التي تتاجر ببعض الحالات الصحية لبعض الفنانين، وتستغل هذه الأمور لمهاجمة النقابة بعدم تقديمها الدعم اللازم، متابعًا: «كنقابة إحنا قافلين الباب علينا ودي أسرار، مش هقول عملت إيه لفلان ومعملتش إيه، والنقابة عمرها ما تخلت عن أي فرد كبيرًا أو صغيرًا».



وكانت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي، نشرت عبر صفحتها على موقع فيسبوك منشورًا تطلب من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، وكتبت: «خالد تعبان أوي ونُقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو»، دون الكشف عن أية تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرض لها زوجها.



