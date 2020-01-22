 الأرصاد: طقس اليوم بارد على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 15 - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 11:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم بارد على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 15

تعبيرية
تعبيرية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:54 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس بارد شمالًا، معتدل جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، إنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
بورسعيد 10 15
الإسكندرية 11 17
شرم الشيخ 12 20
أسوان 09 19
كاترين 00 11
الإسماعيلية 08 16

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