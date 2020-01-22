شاهد الصور الأولى لحياة ميجان وهاري في كندا بعد الاستقلال عن الملكية

نشرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية، الصور الأولى للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، في كندا، حيث يستقرا في منزلهما الجديد بعيدا عن قصر العائلة المالكة.

وأظهرت الصور ميجان ماركل، وهي مبتسمة بينما كانت تأخذ كلابها في نزهة مع رضيعها آرتشي، في صباح يوم الاثنين، خلال غابات مدينة فانكوفر، الواقعة غرب ولاية كولومبيا الكندية.

ووصل الأمير هاري إلى كندا، ليلحق بزوجته ميجان وطفله آرتشي؛ لبدء حياتهم الجديدة بعد أن ابتعد عنهما هاري مدة أسبوعين لأول مرة منذ الزواج.

وقالت الصحيفة، إن ضابطي حماية ملكية رافقا ميجان في أثناء تجوالها في متنزه "هورث هيل" الإقليمي بالقرب من قصر جزيرة فانكوفر الفخم.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.



The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.



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وكان قصر باكنجهام الملكي، قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجريد الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، من الألقاب الملكية، في بيان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليصبح بذلك من حق الزوجين حرية التعامل مع عامة الشعب.

وذكر القصر، في بيانه، أن أهم الشروط التي وردت في اتفاق الخروج، هو تعهد الزوجين بأنهما سيستمران في التمسك بقيم جلالة الملكة في كل شيء يفعلانه.

يأتي هذا بعد إعلان الزوجين، قبل أسبوع، تنحيهما عن الواجبات الملكية ورغبتهما في تقليصها، وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.

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