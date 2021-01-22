نائب وزير الاتصالات: تخصيص 100 مليون جنيه لبرنامج مساندة الصادرات في 2021

قال المهندس عمرو محفوظ، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تطلق سنويًا برنامج مساندة الصادرات منذ عشرة سنوات، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تصرفه للبرنامج منذ بدايته حتى الآن يبلغ نحو 400 مليون جنيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «وطن رقمي» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن المستفيدين من برنامج مساندة الصادرات نحو 200 شركة، موضحًا أن تم تخصيص 100 مليون جنيه للبرنامج لعام 2021.



وأوضح أن الحافز المقدم خلال البرنامج تتراوح قيمته من 10 إلى 20% من القيمة المضافة التصديرية، مضيفًا أنه يتم حساب القمية المضافة من صافي ما تم تحويله للشركات نتيجة عمليات التصدير مخصوم منه ما قد تتكبده الشركات من مصروفات الدعاية والتسويق.



وذكر أن الشركات ذات الأنشطة التصديرية تستطيع الحصول على الحافز مساندة الصادرات من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة، مضيفًا أنه تم تخصيص 2.5 مليون جنيه كحد أقصى للدعم.



وأشار إلى توجيه حافز مساندة الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة شرط أن تكون قد فتحت أسواقًا جديدة، أو عملت بتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى استثناء الشركات الناشئة من شرط أن يكون مقرها الرئيسي بمصر.



وأكد دعم الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة «فرصتنا رقمية»، والتي تم إطلاق 31 مشروعًا للتحول الرقمي من خلالها، لافتًا إلى إلزام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الشركات الكبرى التي تعمل بالتحول الرقمي بإسناد قيمة 10% من الأعمال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ولفت إلى استهداف الوزارة لتدريب ما يقرب من 115 ألف شاب خلال العام الجاري، على التكنولوجيا الجديدة من الذكاء الاصطناعي وتطوير المنصات و التسويق الإلكتروني وعلوم البيانات لإثراء السوق المحلي بمهارات تستفيد منها الشركات في المنافسة بالأسواق العالمية.



