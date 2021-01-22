انفجار في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن انفجارًا وقع في محطة بجنورد للبتروكيماويات شمال شرق إيران.
وحسبما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء اليوم الجمعة، وقع الانفجار في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز الأمونياك.