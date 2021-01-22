حذر الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، من استمرار تحورات فيروس كورونا حال استمرار انتشاره في الدول التي لم تتلق اللقاح بنسبة كبيرة، منوهًا إلى أنه من الوارد ظهور سلالة جديدة لا تستجيب للقاح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، إن تلك السلالة الجديدة من الوارد أن تنتقل للدول التي أنهت تلقيح جميع سكانها، موضحًا أن الفيروسات كائنات ذكية تتطور وتتحور.

وأضاف أن هناك دولة إفريقية حصلت على 25 جرعة فقط من اللقاحات، محذرًا من أن الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها العالم هي استئثار الدول الغنية باللقاح، رغم الاتفاقيات الموقعة بعدم استحواذ دولة بعدد كبير من اللقاحات على حساب الدول الفقيرة.

وأوضح استشاري الأوبئة أن عدم الاستئثار بهذا الكم من اللقاحات من مصلحة الدول الغنية، معلنًا بدء توزيع الدفعات الأولى من المبادرة العالمية «كوفاكس» إلى الدول الأقل دخلًا، خلال شهر مارس المقبل.