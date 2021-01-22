وزيرة الصحة: تخليد بطولات الأطقم الطبية وعلماء الطب في مصر على جداريات

وأعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن سعادتها وفخرها بالعمل ضمن الأطقم الطبية والممرضين والإداريين، متقدمة بالعزاء لأسر الشهداء من الأطقم الطبية الذين يضحون بأرواحهم لإنقاذ حياة المرضى.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن كلمة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضمدت جراج كل الأطقم الطبية، ذاكرة أن الكلمة أسعدت الأطقم الطيبة وأثرت فيهم بشكل غير طبيعي وأعطت لهم طاقة إيجابية.

وذكرت أنها تعتز بالانتماء لنقابة الأطباء والتي تعتبرها بمثابة بيت كل طبيب مصري، متوجة بالشكر لكل من ساعدها في توثيق بطولات الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، ومجهوداتهم ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وتابعت: «سعدت وشرفت باستقبال مجموعة من الفنانين والنحاتين والرسامين وزيارة أكادمية الأميرة فاطمة للبدء في توثيق بطولات الأطقم الطبية على الجداريات ومن بينهم علماء الطب في مصر كالدكتور أحمد عكاشة ومجدي يعقوب، لتخليد ذكراهم للتاريخ»، لافتًا إلى أن أكادمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني هي المعهد القومي للتدريب الذي تم إنشائه في عام 2005.



