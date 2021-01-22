الدنمارك تعلق جميع الرحلات القادمة من الإمارات لخمسة أيام

قالت وزارة النقل في الدنمارك اليوم الجمعة إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام بسبب مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي.

وأضافت الوزارة أن القيود على السفر فُرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها. ولم تفصح الوزارة عن المزيد، وفقا لوكالة رويترز.

وألزمت الدنمارك هذا الشهر القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الـ24 ساعة السابقة.