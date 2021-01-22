إبراهيم عيسى: الصحافة في مصر تخسر 14 مليارا بينما الحديد والصلب يخسر مليارا واحدا فقط

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن انجلترا وهي الدولة الرأسمالية، لازال التعليم يدار من الدولة ومجانًا، من المرحلة الأولى حتى التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن 98% من تمويل الصحة من الحكومة، فهذه اشتراكية في قلب الرأسمالية.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن 21% من موازنة فرنسا تذهب للتعليم المجاني، وفي نفس الوقت الصين بكل اشتراكيتها هناك بها تعليم خاص، لافتًا إلى أن الحديد والصلب في مصر تخسر مليار جنيه، في نفس الوقت هناك 14 مليار جنيه خسائر من مؤسسات صحفية.

وذكر أن النجاح فى أي مكان يشترط، الشفافية، مضيفًا أن الرقابة الإدارية لا تكفي ولابد أن يراقب الشعب نفسه، متمثلا في مجلس النواب، متابعًا: «التعامل مع بيع شركة لابد أن يكون تحت عنوان الشفافية وتحت سؤال لماذا».

وتابع: «من المهم أن يكون هناك حالة من الرضى العام، وعلينا احترام العواطف والمشاعر المتعلقة بأن الحديد والصلب له تاريخ كبير، بشرط ألا تعطلنا العاطفة، فجميعنا لدينا هدف واحد وهو الذهاب للتطور والعيشة الكريمة لشعب مصر».