وصل سامح شكري وزير الخارجية، ظهر السبت، إلى سلطنة عُمان، لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة التي ستنعقد أعمالها خلال اليوم وغدًا.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان مقتضب، إن وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، استقبل شكري بمطار مسقط الدولي



وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما سيشهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.