ضبط حلاق متهم بقتل زوجته في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، القبض على "أحمد.ال.ت"، حلاق؛ لاتهامه بقتل زوجته "سارة.ر.س"، حيث لم تفلح محاولات إنقاذها داخل المستشفي الجامعي الرئيسي، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من المستشفى الجامعي الرئيسي، حول وفاة سيدة متأثرة بجراحها.

وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، وموقع الحادث، تبين من الفحص الأولي، قيام الزوج، بالتعدي على زوجته بالضرب في مناطق متفرقة من الجسد، مما أدى إلى وفاتها، متأثرة بجراحها.

وبالتحري، تبين انفصال المجني عليها عن المتهم، وسافرت إلى المملكة العربية السعودية، للعمل لمدة عامين، وعقب عودتها طلب لم شملهما مرة أخرى، فوافقت من أجل تربية نجلتها البالغة من العمر 5 أعوام، وبعدها نشبت بينهما خلافات، أدت لتعديه عليها بالضرب، وفارقت الحياة، عقب نقلها إلى المستشفى.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.