روسيا: تركيا تشتري الحبوب بالروبل ونسعى لتطبيق نفس الآلية مع مصر

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الأحد، إن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب بالروبل، لافتة إلى أن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر.

وأضافت أبرامشينكو لموقع"سبوتنيك" الروسي، إن روسيا لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية، لكن هناك اتجاه نحو ذلك.

ووفقا لها، فإن "أحدث مثال على ذلك هو صفقة الحبوب مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل، وكانت ناجحة".

وأوضحت أن موسكو تعمل حاليا على تطبيق نفس الأمر مع مصر التي تعتبر أكبر مستورد للحبوب من روسيا.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية للدول الأخرى لوضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة.

وأكدت أن هذا لا يشمل فقط المنتجات الغذائية.

وكانت أبرامشينكو، قد صرحت لـ"سبوتنيك"، في ديسمبر الماضي، بأن روسيا سلمت الحبوب إلى تركيا لأول مرة مقابل الروبل، ولاحقا تبين أن التجربة الأولى كانت ناجحة.

يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في مايو 2022، أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى الدفع بالروبل في صفقات الحبوب، وكذلك آلية التسوية لإبعاد البنوك الأوروبية عنها.