يعرض نادي سينما دار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، بالمسرح الصغير، فيلم "١٩ ب"، على أن يعقب عرضه ندوة نقاشية ضيفتها الناقدة أروى تاج الدين وتديرها نورا غنيم.

الفيلم بطولة سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج محمد حفظي، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، حيث يضطره ذلك إلى مواجهة مخاوفه.

الفيلم عرض لأول مره في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال44 وحصل على جائزة أحسن فيلم عربي بالمهرجان.. كما حصل على جائزة لجنة التحكيم لنقاد فيربيسي.. وحصل مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف على جائزة أحسن إسهام فني ضمن المسابقة الدولية.

يذكر أن نادي السينما هو نشاط شهري ضمن الأنشطه الثقافيه التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا والتي يديرها الفنان أمين الصيرفي.