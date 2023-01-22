سيميوني : سأجعل ديباي يتعلق بشغف أتلتيكو مدريد

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، جاهزيته لجعل ممفيس ديباي متعلقا بشغف الفريق عقب انتقاله من برشلونة.

وسجل المهاجم الهولندي الدولي مشاركته الأولى في الشوط الثاني كبديل في المباراة التي فاز فيها أتلتيكو 3 / صفر على بلد الوليد.

وجاء انتقال ديباي عقب رحيل جواو فيليكس إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، ولكي يمنح سيميوني خيارا إضافية في الثلث الهجومي، رغم أنه يرى أن ديباي ليس مهاجما صريحا ليقود الهجوم.

وقال لشبكة "دازن" :"أراه مشابها لدييجو كوستا، الذي لم يكن مهاجما صريحا".

وأضاف :"ديباي لديه القوة، يحتاج للعمل ولمساعدتنا ونحن بحاجة لمساعدته".

وأتم:"لقد لعب لوقت قليل، وسنمنحه دقائق للعب والتدريب، وسنجعله متعلقا بشغفنا".