تنطلق قمة "الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023" الأربعاء المقبل بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم وذلك تحت رعاية ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية) أن القمة تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كبوابة عالمية للتقنية الحيوية الطبية، من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

يشارك في محاور القمة لهذا العام نخبة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين من أنحاء العالم، وذلك من خلال جلسات علمية تهدف في محاورها، لاقتراح نماذج وفرص لتطوير التكنولوجيا الحيوية والشراكات الصناعية، وتبحث في مجالات التصدي للتحديات الطبية وبحث وإيجاد فرص الاستثمار بالصناعة الصحية والاتفاقيات مع كبرى الشركات في المجال التي ستنعكس على المملكة والعالم باقتصاد معرفي صحي مزدهر.

وتعد القمة جزءا من سلسلة مبادرات وطنية مرتبطة بالمنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة العربية السعودية، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية وتعد أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030.