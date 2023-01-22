﻿نائب محافظ سوهاج يشهد الصلح بين أبناء عمومة عائلة العليشات بشطورة

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلة "العليشات"، في قرية شطورة بمركز طهطا.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عيسي رئيس قطاع شمال سوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب، وفضيلة الدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، والدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

ونقل القاضي تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين أبناء العمومة بتقديم القودة "الكفن"، بعد نجاح جهود لجنة المصالحات في المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.