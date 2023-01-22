إقبال كثيف على شراء اللحوم بمعارض أهلا رمضان بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، إقبالًا كثيفًا على معارض أهلا رمضان منذ افتتاحها، خاصة على شراء اللحوم، فيما عزف المواطنين على شرائها من محلات الجزارة التي تبيع بأسعار مضاعفة.



وقالت نادية أحمد، مدرسة خلال تفقدها المعرض، إنها عزفت تماما عن شراء اللحوم من محلات الجزارة، حيث وصل سعر كيلو اللحوم لأكثر من 200 جنيه.



وأضافت نادية لـ"الشروق": "لدى 4 أولاد ولا أستطيع شراء حتى نصف كيلو لأن في هذه الحالة لا يأكل الكل منها وأنها وجدت أسعار اللحوم في المعرض مناسبة والتي تبدأ من 85 جنيهًا".



فيما عزف إسماعيل عدلي موظف عن شراء اللحوم منذ فترة ولا يشتريها إلا مرة واحدة في الشهر، معربًا عن سعادته بأسعار أهلا رمضان التي تم افتتاحها مبكرا.



وتابع: "أسعارها أرحم بكتير ولا مقارنة، ومحاربة الغلاء بالمقاطعة هو الحل لتخفيض الأسعار التي لا نستطيع تحملها".



وقال وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، إن سعر كيلو اللحوم المجمدة بلغ من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.



ولفت إلى أن سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ 160 جنيهًا، بدلا من 220 جنيهًا، مضيفا أن سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيهًا بدلا من 180 جنيهًا.



وأضاف سعد الله، لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أن المعرض يشمل 5 مجمعات استهلاكية وهي مجمع "وهدان بالمنشية، مجمع الأزايطة، مجمع كمال الجويلي، طريق الحرية برشدي، مجمع علي القطا بشارع مصطفى فهمي بجليم، ومجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس".