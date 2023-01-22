تحصين 20 ألف طائر ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة لتحصين الطيور، تحت إشراف الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري، وتمكنت من تحصين 17170 طائرا ضد الأمراض الوبائية.

وفي إطار مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، تم تحصين 6530 طائرا بلقاح انفلونزا الطيور بأجر، و13000 طائر تربية منزلية، فضلاً عن تطهير سوقين و6 رياشات؛ للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالي 8000 طائر كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

وأقامت مديرية الطب البيطري ندوات إرشادية عن أهمية الالتزام بالتحصينات الدورية ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، والأمراض المشتركة وأهمها السعار والبروسيلا، والحصول على كوب لبن آمن، وأهمية التلقيح الصناعي في تحسين السلالات الوراثية تكون أكثر مقاومة للأمراض، وأكثر إنتاج الألبان واللحوم كما تم توعية المواطنين في مختلف الندوات عن أضرار استخدام العبوات الفارغة من المبيدات الزراعية والأدوية البيطرية، وآثارها السلبية على صحة الإنسان، بمشاركة الدكتورة ليلى مالك، والدكتورة مرام بلال، والدكتورة إيمان عبد الملك، والدكتورة عزة عبد الله، والدكتورة والدكتورة سمر دغدغ، والدكتورة هبة المغازي، والدكتورة مروة حيدر، والدكتورة دعاء عبد الحي، عبير أشرف.