تنطلق الدورة الأولى لملتقى التميز والإبداع العربي برئاسة داليا مدبولي، في الثامنة مساء يوم الجمعة القادم في أحد فنادق التجمع الخامس، تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب برئاسة إبراهيم أبو ذكري وجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزارة الثقافة.



ويشهد الملتقى تكريم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، وتكريم بعض المبدعين والمتميزين في شتى المجالات والتخصصات.



ومن المقرر أن يبدأ الملتقى بالسلام الوطني، يعقبه كلمة رئيس الملتقى، وكلمة رئيس اتحاد المنتجين العرب، ثم عرض فيلم قصير عن الملتقى، وبعدها تبدأ فقرة التكريمات.