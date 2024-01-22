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بوريل: الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حماس خاطئة

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 11:19 ص

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن الطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة "حماس" خاطئة، مؤكداً أنه "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها".

وأشار بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وشدد بوريل، على حل الدولتين مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، قبيل محادثات مرتقبة مع كل من وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال بوريل للصحفيين "ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟".


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