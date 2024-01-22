دفن 47 شخصا إثر انهيار أرضي في جنوب غربي الصين

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دُفن 47 شخصا؛ إثر انهيار أرضي ضرب قرية ليانجشوي ببلدة تانجفانج في مدينة تشاوتونج في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، صباح اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأنه قد تم إرسال أكثر من 200 رجل إنقاذ مع 33 مركبة إطفاء و10 آلات رفع لتمشيط الحطام والبحث عن المفقودين، بعد وقوع الكارثة في الساعة 0551 صباح اليوم الاثنين.

وكان القرويون المدفونون من 18 أسرة، وفقا لمقر الإغاثة في حالات الكوارث.

وتم إجلاء أكثر من 200 شخص من السكان بعد أن قامت لجنة الحد من الكوارث بالمقاطعة بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث للإغاثة في حالات الكوارث.

وقالت الأرصاد الجوية المحلية، إنه ستتساقط ثلوج خفيفة في البلدة يوم غد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر.