تراجع الدين الحكومي في الاتحاد الأوروبي وارتفاعه في التشيك

أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الإثنين، بأن عبء الدين في الاتحاد الأوروبي استمر في التراجع في الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفض لواقع 82.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات يوروستات، أن الاتجاه كان عكس ذلك في التشيك حيث ارتفع الدين مقارنة بالربع السابق عليه حيث وصل إلى 44.5% من الناتج الاقتصادي.

وكان الدين الحكومي مرتفعا على نحو قياسي في جمهورية التشيك، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.

وعلى أساس سنوي، كانت نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي أقل في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكذلك في التشيك.