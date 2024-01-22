طلبت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإقليمية في جاكرتا من السكان في الجزء الشمالي أو ساحل جاكرتا الالتزام بالحيطة والحذر من إمكانية حدوث فيضانات ساحلية في الفترة من 21 إلى 27 يناير 2024.

ونقلت كالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإقليمية في جاكرتا اسناوا أجيل قوله في بيان صدر في جاكرتا اليوم الأحد، إن "وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والبحوث الجيوفيزيقية في مركز الأرصاد الجوية في تانجونج بريوك تحذر من احتمال حدوث فيضانات ساحلية في الفترة من 21 إلى 27 يناير".

وطالب أجيل سكان المنطقة الساحلية الشمالية لجاكرتا بتوخي الحذر من الفيضانات الساحلية.

وأوضح أن طور القمر الجديد من المحتمل أن يزيد من الحد الأقصى لارتفاع المد البحري مما يؤدي إلى فيضانات ساحلية يمكن أن تؤثر على السواحل الشمالية لجاكرتا.