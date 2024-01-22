الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد قصف إسرائيلي على دمشق

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دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لضبط النفس بعد هجوم إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا بحي المزة وسط دمشق.

ونقل دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، قلق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من القصف الجوي ومن امتداد الأحدث في غزة إلى مناطق أخرى بالمنطقة.

وذكر دوجاريك أن الهجمات تسببت بمقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وأضرار بالمباني السكنية، مشيرا لوجود منشآت تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد سلامة موظفي الأمم المتحدة، معربا عن قلقه من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، قائلا: "نذكر جميع الأطراف بمسؤولياتهم وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس".

والسبت، أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، بأن إسرائيل شنت هجوما استهدف منزلا سكنيا بحي المزة وسط دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، ارتفاع عدد قتلى عناصره جراء هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق إلى 5 عناصر.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته الوكالة الرسمية "إرنا" أن 5 مستشارين عسكريين قتلوا جراء الهجوم، واصفا إياهم بـ"مستشارين عسكريين ومدافعين عن الأضرحة في سوريا".