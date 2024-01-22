حزب الله يستهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة إيفن مناحم

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان، أن عناصره استهدفوا، مساء اليوم الإثنين، تجمعًا للجنود الإسرائيليين في محيط مستعمرة "إيفن مناحم" ‌‏بالأسلحة الصاروخية، فيما استهدف الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية عدداً من المناطق جنوب لبنان.

وقال بيان "حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء يوم الاثنين 22-01-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة /إيفن مناحم/ ‌‏بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا منتصف ليل أمس الأحد – الإثنين، قوة إسرائيلية في محيط "ثكنة زرعيت" بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا قبل ظهر يوم الإثنين، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع "الراهب" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. وبعد ظهر اليوم استهدفوا قوّة ‏من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع "أبو دجاج" بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا ‏موقع "السماقة" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نعت اليوم الاثنين عنصرين من عناصرها، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى161.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم، أطراف بلدات "ميس الجبل" و"طيرحرفا" و"راميا" و"عيتا الشعب" و"الجبين" و"حولا" جنوب لبنان، وأطلقت القنابل المضيئة على أطراف بلدتي "علما الشعب" و" الضهيرة" جنوب لبنان. كما قصفت منطقة "وادي السلوقي" ومنطقة "طوفا" في بلدة "ميس الجبل"، ومنطقة "البياض"، وتلة "الرويسة" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مساء اليوم على منزل في بلدة "مجدل سلم" جنوب لبنان ودمره بالكامل. وأسفرت الغارة عن سقوط قتيل وجريحين اثنين نقلتهما سيارات الإسعاف التابعة لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب الوكالة.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم صاروخاً خلف "معتقل الخيام" في بلدة الخيام " جنوب لبنان، كما أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخاً على غرفة سكنية داخل مشروع زراعي في محلة "آبل القمح" خراج بلدة "الوزاني" دون تسجيل إصابات. وقصفت المدفعية الإسرائيلية "تلة العويضة" جنوب لبنان.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بعد ظهر اليوم استهدفت بالصواريخ بلدة "مارون_الرأس" جنوب لبنان،"، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله". واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة "حولا "و"تلة العويضة" في أطراف بلدة "الطيبة" جنوب لبنان، بعد قصف فوسفوري استهدف حي "الوزاني" في بلدة "كفركلا" الجنوبية.

ونفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم غارةً استهدفت منزلاً في بلدة "طيرحرفا" جنوب لبنان، وأطلق صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل، مخلفاً فيه أضراراً كبيرة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.