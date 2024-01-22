فرنسا تعتزم رفع سقف أسعار الكهرباء اعتبارا من الشهر المقبل

يواجه بعض المستهلكين في فرنسا فواتير كهرباء أعلى قيمة اعتبارا من الشهر المقبل، مع اعتزام الحكومة رفع سقف تكلفة الكهرباء للأسر وبعض الشركات الصغيرة.

وقالت وزارة الشئون الاقتصادية في باريس اليوم الإثنين، إنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم رفع تكاليف الكهرباء بالنسبة للأسر والشركات الصغيرة بنسبة تتراوح بين 8.6% و9.8% .

ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الكهرباء بمقدار 4.50 يورو (4.90 دولار) في الشهر، للمنزل الذي يقطنه شخص واحد، وبمقدار 17.80 يورو في الشهر للمنزل الذي يقطنه أربعة أشخاص ولديهم تدفئة كهربائية، وبمقدار 116 يورو في الشهر للمخابز على سبيل المثال.

ومن المقرر إلغاء سقف أو الحد الأقصى لأسعار الكهرباء خلال عام. وكان سقف أسعار الغاز قد انتهى بالفعل في العام الماضي.

ووصف وزير الاقتصاد برونو لومير القرار بالصعب، إلا أنه قال إنه ضروري للسماح بالاستثمار في القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء.

وخلال أزمة أسعار الطاقة، خفضت فرنسا الضرائب على الكهرباء إلى الحد الأدنى، ووفقا لحسابات الوزارة، تحملت 37% من التكاليف الفعلية بالنسبة للمستهلكين والشركات، وهو ما شكل عبئا على المالية العامة الفرنسية المثقلة بالفعل.