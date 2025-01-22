تختتم جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" ورشة الرقص المعاصر والدراما الحركية، بعرض "صاحب كرامة الشتاء" فكرة وإخراج 'مناضل عنتر' عن قصة هشام أصلان التي تحمل نفس الاسم من مجموعته القصصية الأخيرة (ثلاثة طوابق للمدينة).

ويأتي ذلك خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين ٢٣ و٢٤ يناير في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح ستوديو ناصبيان.

يُعتبر عرض "صاحب كرامة الشتاء" عرضاً مميزاً وفريداً من نوعِه حيث يمزج بين نوعين مختلفين من الفنون الأدائية؛ فن الحكي وفن الرقص المعاصر والتعبير الحركي، وبرغم هذا الاختلاف بينهما، الا أنهما يتفقان في جانب واحد وهو السردية المنفردة لكل نوع فني، سردية بالأداء الحركي والجسدي المرئي وسردية بفن الحكي والإلقاء السمعي.

بذل القائمين على هذا العرض من (فنانين ومشرفين) مجهود فني متميز للمزج بين جوانب كل فن أدائي في عرض فني واحد، مما جعلوا الأمر يبدو سلساً وسهل ممتنع في آن واحد، مضيفاً تميزاً كبيراً للعرض عن أي عرض أخر وتجربة فنية مهمة وجديدة.