اجتماع لبناني مع لجنة مراقبة وقف النار قبل نفاد مهلة انسحاب إسرائيل

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عقد قائد الجيش اللبناني بالنيابة اللواء الركن حسان عودة، الأربعاء، لقاءً مع رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز.

وانعقد اللقاء بمقر وزارة الدفاع اللبنانية بمنطقة اليرزة شرق العاصمة بيروت، ويأتي مع بقاء 72 ساعة فقط على نفاد المهلة المحددة في الاتفاق لانسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها بجنوب لبنان خلال حربها الأخيرة.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن عودة استقبل في مكتبه جيفرز الذي رافقه عضو لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق إطلاق النار الجنرال الفرنسي جيوم بونشين.

وأشارت الوكالة إلى أن "اللقاء تناول التطورات في جنوب لبنان ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات للاتفاق، ما خلّف 38 شهيدا و45 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.