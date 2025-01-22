صحة غزة تعلن انتشال جثامين 53 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى؛ جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 شهيدًا (منهم 53 انتشال و1شهيد متأثر بإصابته)، و19 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و161 شهيدًا و111 ألفًا و166 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».



