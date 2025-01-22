التحالف الوطني: القافلة التاسعة لغزة تتضمن 200 شاحنة محملة بحوالي 3 آلاف طن مساعدات

- نبيلة مكرم: قدمنا 3000 طن من المساعدات للفلسطينيين بغزة

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن سعادتها بتواجدها في معبر رفح، مشيدة بالصورة الإيجابية التي تقدمها مصر للعالم من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

وقالت مكرم، خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»: «لقد رأينا معاناة كبيرة، خاصة من الأطفال والشباب، حيث دُمِّرت العديد من الأسر».

وأضافت أن الجهود الدبلوماسية المصرية ونجاحها في وقف إطلاق النار كان لابد أن يترافق مع رسالة من المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تقدّر دور المنظمات المدنية، وأن التحالف الوطني هو مظلة لهذه المؤسسات الكبيرة في الدولة المصرية.

وأشارت مكرم إلى أن التحالف الوطني عمل بسرعة لإعداد القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية، التي تحتوي على حوالي 200 شاحنة محملة بحوالي 3,000 طن من المساعدات.

ولفتت إلى أن المساعدات تشمل 20% من الإمدادات الطبية، الأدوية، وأدوات الإغاثة، و15% من الملابس والبطاطين والأحذية، و65% من الطعام والمياه المعدنية، مضيفة أن هذه هي المجموعة الأولى من القافلة، وأن هناك مجموعات أخرى قيد التحضير.

وأوضحت مكرم أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يخدم أكثر من 35 مليون مستفيد من جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات تحت مظلته.

وأكدت أن التحالف نجح في كسب ثقة الشارع المصري بفضل عمله المستمر ومساهماته في تلبية احتياجات المواطنين، كما لفتت إلى أن التحالف يضم أكثر من 300,000 متطوع في أنحاء الجمهورية، يساهمون في تحديد الاحتياجات ومساعدة المتضررين.

وفي رسالة إلى المتطوعين، قالت: «أشكرهم على جهودهم، وأؤكد أن التطوع ليس مجرد شعار، بل هو هوية مصرية حقيقية»، مشيرة إلى أن المتطوعين، مثل الذين شاركوا في الاصطفاف على طريق القاهرة - الإسماعيلية، هم من يمثلون الولاء والانتماء الوطني، وأن دورهم أساسي في نجاح هذه العمليات الإنسانية.