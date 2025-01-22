خاص - الأهلي يقترب من ضم المهاجم السلوفيني جراديسار

اقترب النادي الأهلي من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد تقدم مفاوضاته لضم نيجك جراديسار، لاعب فيهيرفار المجري.

وعلمت بوابة الشروق أن النادي الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضات التعاقد مع نيجك جراديسار، لتدعيم خطه الهجومي به في الشتاء الجاري، خصوصًا بعد انتقال بيرسي تاو إلى قطر القطري، ومحمود عبد المنعم كهربا إلى الاتحاد الليبي.

ووفقًا لما توصلت إليه بوابة الشروق فإن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توصلت لاتفاق شبه نهائي مع نادي فيهيرفار المجري في الساعات القليلة الماضية، بشأن التعاقد مع جراديسار.

ويستعد المهاجم السلوفيني نيجك جراديسار، البالغ من العمر 22 عامًا من التوجه للعاصمة المصرية، القاهرة في الساعات القادمة، تمهيدًا لإجراء الفحوصات اللازمة، ومن ثم إتمام التعاقد مع النادي الأهلي.

يُذكر أن النادي الأهلي لم يبرم أي صفقة حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية، فيما أصبح من القريب أن يكون نيجك جراديسار هو أولى الصفقات الشتوية، حال إتمام الاتفاق بشكل نهائي بين جميع الأطراف.