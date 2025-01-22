قيادي لدى حماس: إسرائيل لن تعود للحرب بعدما دفعت ثمنا كبيرا

استبعد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، عودة الحرب على قطاع غزة مجددا، مرجعًا ذلك إلى أن «استمرارها يخالف المنطق والقواعد الإنسانية والدولية».

وثمن خلال لقاء مع «راديو سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، «صمود الشعب الفلسطيني الذي استمر في مقاومته رغم ما عانه خلال هذه الحرب من تجاوزات».

وأشار إلى أن «الأثمان الذي تكبدها العدو في مجالات الاقتصاد والأمن والمال والعلاقات الخارجية والسمعة الدولية التي أساءت له، أجبرت الاحتلال على وقف الحرب»، مؤكدًا أن «العدو لن يعود إلى ممارسة الإجرام والإبادة"».

وأوضح أن «الاتفاق والضمانات من الوسطاء تفيد بأن هذه اتفاقية على ثلاث مراحل تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم»، مضيفًا: «الاتفاق واضح ومحكم ولا يقبل مسارات يستخدمها العدو لتبرير تراجعه أو انسحابه، فهو محكم بنصوص واضحة، تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وحتى مصالح الاحتلال من خلال عودة جنوده ومحتجزيه وهو ما لم يحققه بدون اتفاق».

وأكد مرداوي، أهمية التواجد العربي في الوساطة والإشراف على الاتفاق من داخل قطاع غزة، مؤكدًا: «من جانبنا، نرحب بهذا التواجد في إطاره الذي يتصدى لمطامع ومخططات إسرائيل».

وشدد على أهمية تعاون السلطة الفلسطينية في العمل السياسي؛ لأنه «يختصر المسافات ويقطع الطريق على الاحتلال الذي لا يريد حماس ولا فتح في الحكم، ويرغب في انتهاز الفرصة من أجل العودة للحرب».

ولفت إلى أن حماس «مستعدة لتشكيل لجنة مجتمعية إدارية لقيادة قطاع غزة تكون ضامنة للاتصال الجغرافي ومحافظة على وحدة النظام السياسي من خلال الصلة بالحكومة في رام الله، للرد على العدو وسحب البساط من تحت أقادمه حتى يرى المجتمع الدولي الصورة بشكل واضح».