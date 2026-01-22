

يشهد جناح دار الشروق للأطفال في معرض القاهرة للكتاب، المقام في قاعة 5 – جناح A5، إقبالًا لافتًا من الأطفال وأولياء الأمور، في إطار مشاركة مميزة تعكس اهتمام الدار المستمر بأدب الطفل وتنمية الوعي والمعرفة لدى الأجيال الجديدة. ويقدم الجناح هذا العام باقة ثرية من الإصدارات الجديدة والفعاليات التفاعلية التي تجمع بين المتعة والتعليم، وتؤكد دور الكتاب كوسيلة أساسية لبناء شخصية الطفل نفسيًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وتطرح دار الشروق هذا العام ٩ إصدارات جديدة للأطفال متنوعة في موضوعاتها وفئاتها العمرية، تجمع بين الترجمة والكتابة العربية، وتخاطب اهتمامات الطفل المعاصر بلغة مبسطة ورسوم جذابة، يأتي في مقدمة هذه الإصدارات كتاب "كل شيء عن بداية المدرسة"، وهو دليل شامل للطفل وأولياء الأمور للاستعداد لمرحلة المدرسة من النواحي العلمية والاجتماعية والنفسية، بما يساعد الطفل على تجاوز رهبة البداية وبناء علاقة إيجابية مع المدرسة الكتاب من ترجمة رحاب بسام، وينتمي إلى سلسلة «كل شيء» المعروفة بأسلوبها الواضح ومحتواها الداعم للطفل والأسرة.

أما الإصدار الثاني فهو كتاب "ما قصة هذا الكتاب" للكاتب يوسف ويلسون، والذي يقدم حكاية ملهمة مستوحاة من تجربة الكاتب نفسه في اكتشاف حبه للكتابة والرسم، في عمل يشجع الأطفال على التعبير عن أنفسهم والإيمان بموهبتهم، ويبرز قيمة الإبداع والتجربة الشخصية في تشكيل الهوية.

ويأتي ثالث الإصدارات بعنوان "معلومات كثيرة جدًا ومدهشة جدًا جدًا عن الروبوتات"، من ترجمة رحاب بسام، وهو كتاب معرفي شيق يستعرض أشكال وأنواع الروبوتات، ويشرح قدراتها المدهشة واستخداماتها المختلفة، في إطار مبسط يناسب الأطفال ويغذي فضولهم العلمي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

أما الإصدار الرابع فهو قصة "صيف مجنون جدًا جدًا"، من تأليف باسنت إبراهيم ورسوم سهيلة خالد، والتي تحكي مغامرة الطفل يوسف مع عائلته خلال عطلة صيفية مليئة بالمواقف الطريفة والتجارب الجديدة. وهو الكتاب الذي نستعرضه في هذا العدد.

ويقدم الجناح أيضًا هذا العام "كتاب يا حبيبي تصبح على خير" للمؤلفة نرمين مجدي، وهو كتاب هادئ ومليء بالمشاعر الدافئة، يعزز الإحساس بالأمان والحب من خلال لغة بسيطة ورسائل وجدانية.

ومن سلسلة «فرحانة» للكاتبة رانيا حسين أمين، يطرح الجناح كتابين جديدين هما "كيف أستمتع بالمذاكرة" و"كيف أكسب الأصدقاء"، واللذان يقدمان إرشادات عملية للأطفال بأسلوب مرح يساعدهم على تطوير مهاراتهم الدراسية والاجتماعية، وبناء الثقة بالنفس والتعامل الإيجابي مع الآخرين.

كما يضم الجناح كتاب "زلطة" وهو عمل قصصي موجه للأطفال، إضافة إلى كتاب "في المزرعة فراولاية" للكاتب الكويتي السيد نون، والذي يقدم تجربة سردية مميزة تدور في أجواء المزرعة، وتغرس قيم التعاون والتعرف على الطبيعة.

ولا تقتصر تجربة جناح دار الشروق للأطفال على الإصدارات فقط، بل يضم الجناح قسمًا خاصًا للكاتب والفنان الكبير محيي الدين اللباد، الذي يحتفي به المعرض هذا العام باعتباره شخصية معرض الطفل، حيث يضم القسم مجموعة من أعماله الموجهة لليافعين، والتي تعكس إسهاماته الرائدة في أدب ورسوم الأطفال.

كما يشهد الجناح تنظيم فعاليات تفاعلية للرسم والقراءة داخل الجناح، تتيح للأطفال فرصة المشاركة المباشرة، وتنمية خيالهم ومهاراتهم الفنية، في أجواء تعليمية ممتعة تعزز علاقتهم بالكتاب.