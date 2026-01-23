حماس: ندعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقات وقف النار بغزة

- حركة حماس أكدت أن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع خلفت 484 شهيدا و1297 مصابا

دعت حركة حماس، الخميس، "مجلس السلام" إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، في ظل تعرض القطاع لموجات من الأمطار والبرد الشديد.

وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق المبرم في أكتوبر الماضي بشكل يومي، من خلال استهدافات تسفر عن قتلى وجرحى، إلى جانب عرقلة إدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية مع حلول فصل الشتاء.

وقالت الحركة، في بيان: "ندعو مجلس السلام إلى الاضطلاع بمسئوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، لاسيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد".

وأشار البيان، إلى أن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، منذ سريانه في 10 أكتوبر 2025، "خلفت 484 شهيدا و1297 مصاباً، في ظل غياب أي ضغطٍ فعلي لوقف الجرائم المتواصلة".

كما أكدت حماس "تمسّكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولةٍ لتعطيله وعرقلة عمل اللجنة الوطنية، خلافاً لما أُعلن عنه من ترتيبات وضمانات أمريكية".

ويعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة داخل خيام ومراكز إيواء مؤقتة، بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، في ظل افتقار تلك المواقع لأدنى مقومات الحياة، من حماية من البرد أو الأمطار أو وسائل التدفئة.

واختتمت الحركة بالقول: "كان الأجدر ببعض المشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المجرم المتواصلة في قطاع غزة، وما تمثّله من تقويضٍ للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار، بدلاً من توجيه التهديدات إلى الجانب الفلسطيني الملتزم بما تم الاتفاق عليه".

و"مجلس السلام" منظمة دولية تسعى إلى "تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات"، بحسب ميثاق المجلس.

ويعد المجلس أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وفي وقت سابق الخميس، شهدت مدينة دافوس السويسرية، توقيع ميثاق "مجلس السلام" خلال مراسم حضرها ترامب وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وجرت مراسم التوقيع التي نقلت في بث مباشر، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وذلك أثناء استضافته نحو 22 من قادة وممثلي الدول.

وبجانب الولايات المتحدة، وقّع ممثلو 19 دولة على الميثاق في يوم إعلانه، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، وهي: البحرين والمغرب والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكوسوفو ومنغوليا وباكستان وباراغواي وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وأوزبكستان.

فيما غابت دول عدة عن مراسم التوقيع، من بينها: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، فيما رفضت بعض الدول الدعوة بشكل صريح، وفق المصدر نفسه.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.