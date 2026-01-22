محافظ البحيرة تتفقد المدفن الصحي بمركز بدر

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتها اليوم، بتفقد المدفن الصحي بمركز بدر؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية.

وأكدت محافظ البحيرة أن المدفن الصحي يُعد أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والحد من الآثار السلبية للمقالب العشوائية، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام، ويحافظ على الموارد الطبيعية ويمنع التلوث والحرق العشوائي.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، كما يسهم في تحسين الشكل الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.

ووجهت ببحث ودراسة إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمساحة الملحقة بالمدفن، للاستفادة من تدوير المخلفات وتقليل كمية المخلفات التي يتم إعدامها، ما يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي لخلايا الدفن الصحي، ويعزز أهداف التنمية المستدامة، وكذا المراجعة البيئية وعمل القياسات اللازمة لمجمع محارق النفايات الطبية الخطرة.

يذكر أن المدفن الصحي المتكامل "بدر 2" مقام على مساحة 33 فدانا، وتم التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي الجديدة "بدر 3" على مساحة 5 أفدنة، وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

ويشمل مشروع المدفن بمركز بدر خلية دفن صحي مطابقة للاشتراطات البيئية، وبحيرة تبخير، وغرف أمن ومولدات، ومبنى إداري، وشبكات طرق خدمية، إلى جانب أنظمة متكاملة لتجميع ومعالجة سائل الرشيح، بما يسهم في غلق المقالب العشوائية، والحد من التلوث، وتحسين مستوى النظافة والبيئة بالمحافظة.

حضر الجولة الدكتورة رشا فوزي، مساعدة المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، وعمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، والمهندس خالد منيسي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.