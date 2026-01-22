طب بيطرى القاهرة تحصن 249 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، انطلاق الحملة الاستثنائية للتحصين ضد الحمى القلاعية بمناطق القاهرة الأربعة، وذلك بالتسيق مع الدكتورة منى نظير، مدير عام الوقاية بالمديرية، لتحصين الماشية والحفاظ عليها من الأمراض.

وأوضح رمضان، اليوم الخميس، أن الحملة أسفرت عن تحصين 249 رأس ماشية بنطاق محافظة القاهرة ضد الحمى القلاعية، مشيرًا إلى تحصين 50 عجل بقري ضد الجلد العقدي بمنطقة عزبة الوالدة باستخدام 5 فيال جلد عقدي، إلى جانب تحصين 75 رأس غنم و 20 رأس ماعز ضد الحمى القلاعية متعددة العترات، وحمى الوادي المتصدع بمنطقة أطلس بحى حلوان.

وأشار إلى تحصين 33 رأس بقرة و26 رأس غنم بإدارة المطرية البيطرية ضد الحمى القلاعية متعدد، وحمى الوادي المتصدع، باستخدام 2 مجموعة حمى قلاعية، وزجاجة سات وان، منوهًا بتحصين 10 أبقار و35 جاموس بإدارة المرج البيطرية الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.