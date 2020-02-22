مقتل 43 شخصا في أعمال عنف في زامبيا

ذكرت الشرطة في زامبيا أن 43 شخصا قُتلوا وأصيب 23 آخرون في أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد ضد أشخاص يشتبه أنهم مسؤولون عن مهاجمة منازل برذاذ سام.

وقال المفتش العام، كاكوما كانجانجا للصحفيين اليوم السبت في العاصمة، لوساكا إن الشرطة تلقت حتى الآن 511 تقريرا عن حوادث لـ"الرش الكيميائي للمواد السامة على الأسر" التي أضرت بـ1687 ضحية.

وتم اعتقال "16 مشتبها بهم"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وهاجم مثيرو الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، حيث أنهم كانوا يسعون للقصاص بشكل فوري من المشتبه بهم في السجون، طبقا للشرطة، حيث تم احتجاز خمسة أشخاص بسبب التحريض على العنف، ويواجهون اتهامات بالقتل.

وذكر نائب رئيس زامبيا، انونجي وينا أن سلسلة من الهجمات باستخدام غاز ضار تأتي في إطار خطة مدبرة لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال وينا للمشرعين أمس الجمعة إن زامبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا ومن المقرر أن تشهد انتخابات في عام 2021 ،لن تتسامح مع محاولات لتقويض الحكومة.