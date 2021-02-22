أظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 7ر16% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر فبراير بفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.

وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري 4ر30 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 26 مليار دولار في العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 1ر24 % على أساس سنوي إلى 6ر31 مليار دولار ، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 21ر1 مليار دولار.

ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة كوفيد-19.

وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضا في الصادرات بنسبة 4ر5 % على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.

وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 6ر8 % على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات والسيارات.