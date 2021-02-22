اليمن يشارك بالمؤتمر العربي الثاني للأراضي في القاهرة

يشارك اليمن بوفد يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ويضم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين، في المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي افتتح أعماله اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عربية رسمية واسعة ورعاية أممية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الاثنين، ينظم المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الجهات المختصة منها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية، بالتعاون والشراكة مع الأمم المتحدة والشبكة العالمية لأدوات الأراضي والبنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وشبكة التميز في إدارة الأراضي في أفريقيا.

ويعد المؤتمر خطوة هامة على خارطة الطريق نحو تأسيس حوكمة رشيدة للأراضي في المنطقة العربية، كما يركز المؤتمر على أولويات مبادرة الأرض العربية التي تشمل تعزيز التعاون والتنسيق، وتطوير المعرفة ومشاركتها، ورفع قدرات الأفراد والمنظمات، ودعم تنفيذ البرامج والتدخلات المتعلقة بالأراضي، كما يتخلل المؤتمر مناقشة خبرات البلدان وتقديم الأبحاث الجديدة وتعزيز الالتزام عالي المستوى لتحسين إدارة الأرض وتمكين قدرات الأطراف المعنية بالأراضي وتطويرها في المنطقة.

وألقى وزير الأشغال المهندس مانع بن يمين كلمة الجمهورية اليمنية في المؤتمر، استعرض خلالها وضع وزارة الأشغال العامة والطرق، وتحديات إدارة الأراضي المتعلقة بتغير المناخ، وتحديات إدارة الأراضي المتعلقة بالنزاع العنيف، وتحديات إدارة الأراضي المتعلقة بفيروس كورونا، وكيفية التعامل معها ومعالجتها، إضافة إلى نوعية الدعم المطلوب تقديمه من جانب المجتمع الدولي للدول العربية من أجل مواجهة الأزمات ومنعها.

كما تطرق إلى الجهود الحكومية وآلية عملها من خلال ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد عن طريق ممارسة السلطة المخولة لتكون خاضعة للمساءلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها وتشاركية وديناميكية، وذلك بهدف التعافي من آثار الأزمات التي مرت بها اليمن، وذلك عن طريق إدارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الرشيد.