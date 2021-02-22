تحرير 50 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار ورشيد وحوش عيسى وأبوحمص حملات مكثفة؛ لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٠ محاضر وغرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بمركز ومدينة حوش عيسى، و20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بموقف دمنهور، و20 مخالفة بمواقف مراكز كفر الدوار وأبوحمص ورشيد؛ لمخالفة عدم ارتداء الكمامة.

كما رفعت الحملات، 334 حالة إشغال مخالفة، ففي نطاق دمنهور تم إزالة 191 حالة مخالفة، وإزالة ١١٧ مخالفة إشغال طريق، وتحرير ٤ محاضر بمركز ومدينه كفر الدوار، ورفع ٢١ حالة إشغال طريق ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة رشيد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

شدد على استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.