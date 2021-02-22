سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي وبرفقته قائد الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا التنزاني، والمقرر عقده صباح اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد «مكابا» الذي تقام عليه المباراة.

ويتحدث موسيماني وقائد فريق الأهلي عن رؤيتهما الخاصة بمباراة سيمبا التنزاني، وأهميتها بالنسبة للفريق.

من جهته، يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الاجتماع الفني والتنسيقي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرافق عبد الحفيظ في الاجتماع الفني كلٌّ من؛ سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، وأحمد فوزي إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والتنسيقية للمباراة، وموعد وصول الفريقين، وعرض الزي المحدد لكل فريق خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.