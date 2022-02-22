مرتضى منصور لـ كارتيرون: اتقي الله ونزل التشكيل وخطة الزمالك صح

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، رسالة للفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، وذلك قبل مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية، بالساعات الأولى من صباح اليوم: "أوجه رسالة لـ كارتيرون قبل مباراة الوداد، لو كنت أريد رحيلك لفعلت منذ أول يوم، ولكني لم أفعل".

وشدد: "رسالتي له (اتقي الله) ونزل تشكيل الزمالك صح واعمل الخطة صح في المباريات، ما يحدث مهزلة".

ويلعب الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل: "الجدير بالبقاء في الزمالك سيبقى وهناك من سيرحل لانه لا يصلح لتمثيل النادي وارتداء القميص الأبيض".

وأتم: "سأجلس مع اللاعبين قبل مباراة الوداد، وسيكون هناك الكثير من الحديث عقب المباراة أيضًا، ولكن الآن كل الدعم للاعبين من أجل تحقيق الفوز".

وكان الزمالك، استهل مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا بالتعادل خلال أول جولتين أمام كل من بتروأتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.