تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية من ضبط 8 آلاف و532 عبوة زيوت معدنية، غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومنتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للإستخدام، داخل مخزن "بدون ترخيص" وذلك قبل ترويجها للبيع في الأسواق بقصد التربح.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وذلك لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية، غير المطابقة للمواصفات القياسية، ومنتهية الصلاحية.



وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات وهي عبارة عن عبوات من الزيوت المعدنية، غير مطابق للمواصفات القياسية، ومنتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للإستخدام.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.