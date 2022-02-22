 زيلينسكي يتحدث هاتفيا مع بايدن بعد اعتراف بوتين بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي يتحدث هاتفيا مع بايدن بعد اعتراف بوتين بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 8:04 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث هاتفيا مساء اليوم الإثنين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن "أحداث الساعات الأخيرة"، مشيرا إلى أنه سيجري محادثة هاتفية أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر زيلينسكي تغريدة على موقع "تويتر" ذكر فيها أنه يعقد اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع الوطني، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا .

وكان الرئيس الأوكراني قد تحدث هاتفيا في وقت سابق اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

ومن المتوقع أن يؤجج القرار الروسي وتيرة الصراع الأوكراني، وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطوة موسكو ووصفها بأنها خرق للقانون الدولي وأنها "انتهاك سافر لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقال مسؤولون كبار بالاتحاد الاوروبي إن التكتل سوف يفرض عقوبات على أشخاص لهم صلة باعتراف روسيا بلوهانسك ودونيتسك .


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