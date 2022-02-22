روسيا: التخلي عن مشروع نورد ستريم- 2 سيكبد شركات أوروبية خسائر فادحة

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن التخلي عن مشروع "نورد ستريم 2" قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات في الاتحاد الأوروبي، وهي الشركات الشريكة لـ "جازبروم" الروسية في المشروع.

ووفقا للوزير الروسي فإن هذه الشركات يمكنها اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات جراء تكبدها خسائر في حال التخلي عن المشروع، وهو عبارة عن أنبوبيْن لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الوزير القول :"شاركت عدة شركات أوروبية في تنفيذ المشروع. هذه ستكون خسائر لهم، ويجب تعويضهم عن الخسائر، يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى المحكمة، ننطلق من حقيقة أنه لا ينبغي تسييس قضية إمدادات الغاز".

وأضاف الوزير أنه لدى الكثيرين في أوروبا الآن مقاربات معقولة ويتفهمون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة إمدادات الغاز واستخدام قدرات "نورد ستريم-2" كون إطلاق المشروع سيوفر فائضا في إمدادات الغاز في أوروبا.

وقال إن الدول الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، إذ أن مرافق تخزين الغاز في الدول الأوروبية شبه فارغة.

وقال: "نرى أن منشآت تخزين الغاز فارغة (في أوروبا) واحتياطي بعضها يستخدم بنسبة 97% لأن الأوروبيين يحاولون استهلاك الغاز الذي تم ضخه بسعر منخفض".

جدير بالذكر أن المشروع قد اكتمل، إلا أنه لم يحصل بعد على موافقات السلطات التنظيمية في ألمانيا، ومن ثم فإنه لم يبدأ العمل بعد.