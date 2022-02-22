ولي عهد دبي ينشر فيديو: أجمل مبنى على وجه الأرض

نشر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الثلاثاء، فيديو لـ"أجمل مبنى على وجه الأرض".

وكان محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، قد أعلن في الثالث من فبراير الجاري، أن إمارته ستفتتح هذا المبنى في تاريخ 22/02/2022.

ونشر حمدان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الثلاثاء، مرفقة بشريط فيديو من داخل وخارج "أجمل مبنى على وجه الأرض"، أو ما يسمى بـ"متحف المستقبل" في إمارة دبي.

ويبلغ ارتفاع المبنى 77 مترا، وهو أيقونة معمارية حيث يعد الأجمل على وجه الأرض، كما أنه محطة جديدة لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية.