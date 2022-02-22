 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل وأسير محرر بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل وأسير محرر بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 4:20 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين، بينهم طفل وأسير محرر، في مُحافظات جنين والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر في محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية، إن الاحتلال اقتحم مخيم العروب، وألقى القبض على سبعة فلسطينيين من بينهم أسير محرر.

وكثيرًا ما تعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وتستجوب ذويهم من باب التضييق عليهم.

وفي محافطة جنين الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدتي جبع وعنزة، فيما تم اعتقال طفل (16 عامًا) من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

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